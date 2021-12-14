美國生技公司莫德納（Moderna）與澳洲政府達成協議，將在維多利亞省生產mRNA疫苗，年產量最多可達1億劑，預計2024年開始投產。莫德納並未透露協議的財務條款，但澳洲媒體先前報導，協議價值達20億澳元（約14.3億美元）。

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