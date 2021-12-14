莫德納將在澳洲生產mRNA疫苗 年產量上看1億劑 22:332021/12/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國生技公司莫德納（Moderna）與澳洲政府達成協議，將在維多利亞省生產mRNA疫苗，年產量最多可達1億劑，預計2024年開始投產。莫德納並未透露協議的財務條款，但澳洲媒體先前報導，協議價值達20億澳元（約14.3億美元）。 2021年中國媒體十大流行語：航太清朗疫苗、雙減雙碳北交所等入圍 中移動募資560億人幣 將成A股近10年最大規模IPO #莫德納 #生產 #mRNA #年產量 #億劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 免預約打莫德納還有禮券領 台南10天催出1.2萬人接種 19:052021/12/14 生活 竹市疫苗再加開！明後天免預約打莫德納送200元禮券 15:552021/12/14 生活 第79屆金球獎電影類主要入圍名單 02:132021/12/14 娛樂 《產業》原油短期拚迴光返照 長期需求向下確立 16:142021/12/14 財經 《國際社會》拚超前部署 澳洲攜莫德納在地生產mRNA疫苖 14:322021/12/14 財經 製藥業併購頻傳 CSL斥資117億美元求娶Vifor 21:412021/12/14 財經 北市議會決議刪除28億元自購疫苗預算 不保留科目經費 15:552021/12/14 生活 《時代》年度風雲人物 穆斯克獲選 04:102021/12/14 全球財經 5年漫長法律戰 美國體操隊狼醫案和解金約107億 11:192021/12/14 國際 澳洲購買韓國自走砲 文在寅與莫里森見證簽約 19:222021/12/14 軍事 第一時間稱林秉樞上預約平台打疫苗 陳時中改口了 14:532021/12/14 生活 財經熱門新聞 4奈米有麻煩？高通用三星製程又出包 換台積電結果曝光 - 財經 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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