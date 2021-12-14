要找到自己喜歡又適合的工作，可能需要一點運氣，一名網友表示，自己先前到南部做了三天的豪宅秘書，因上班時間考量決定放棄，沒想到最近接到案場經理來電，認為她能勝任工作，也願意放寬條件幫她調薪，苦惱「該不該回去工作」，有其他網友分享經驗，認為豪宅秘書一職是很好的跳板。

原PO在Dcard發文表示，前些日子找到南部豪宅秘書的工作，面試談好薪資28K，想說可以先試試，但做了三天後，覺得上晚班會太晚回家，加上排休問題，便決定辭退工作，沒想到近日案場經理打來，答應三個月後調薪，變一個月後調薪到30K，希望她能考慮回去上班。

原PO表示，平時接收包裹、協助住戶、吧檯做餐點、製作財報，基本上事務都不難，自己應徵之前就知道這個工作是過渡期，未來可能做別的工作，但想想自己沒有一技之長，認為薪水30K在南部也比較高，因此感到苦惱，自己是不是該回去先做豪宅秘書。

不少網友紛紛留言，認為工作就是騎驢找馬，「主要是你現在也不知道你未來要做什麼，等之後想到再離開也沒關係的」、「也許不會很輕鬆，如果有學到財報，也算是經驗啊」、「我朋友也有做豪宅秘書，比起其他不需要什麼專業的相比，算是滿穩定、好存錢的工作」、「找住戶數比較少的案點，基本上會比較輕鬆一點，再來就是看社區經理好不好相處」。

也有過來人分享經驗，「其實很多豪宅都是跳板，如果你的案場是真豪宅的話，當初我要離職至少有三個住戶都是老闆來挖角我，薪資最低讓我從行政做起都有3萬5」，鼓勵原PO可以先做，「過渡期我是很推薦，說不定可以有意外的收穫喔」，也有人表示「朋友之前是豪宅秘書，最近要嫁給高富帥老公哈哈」。