由於市場波動加劇，避險情緒升溫促使投資人拋售風險性部位，包括GameStop與連鎖戲院AMC在內的迷因股遭遇亂流，13日股價重摔至多個月新低水準。

GameStop 13日收盤重挫14％，降至136.88美元，寫下3月以來最低收盤紀錄。AMC跌幅深達15％，降至23.24美元，創5月以來新低收盤水準。12月截至13日止，GameStop與AMC的股價跌幅分別達30％與31％。

此外，其他在網路論壇Reddit獲得投資人追捧的迷因股，也慘遭拋售。北美家具連鎖賣場Bed Bath ＆ Beyond 13日收盤挫低6.5％。美國醫療保險公司Clover Health 12月迄今大跌14.5％。

GameStop與AMC近日皆傳出利空消息，是股價遭遇重擊的原因之一。在GameStop努力打造電商業務和改善客戶服務的同時，最新財報顯示季度虧損較一年前同期擴大。

全球最大連鎖戲院業者AMC 9日揭露，執行長與財務長合計出售價值1020萬美元的公司持股，導致10日股價大跌將近7％。AMC也面臨Omicron變種病毒威脅，市場憂心防疫措施可能讓消費者暫緩進戲院。

不過數據顯示，散戶對迷因股依然青睞有嘉，趁著股價下跌時進場撿便宜。根據研究機構Vanda Research數據，GameStop與AMC上周周線分別收黑7.8％與5.4％，散戶仍砸下420萬美元與3250萬美元買進兩檔股票。

近日這波賣壓並未撼動GameStop與AMC 2021年來的驚人漲勢。開年以來AMC股價累計狂飆將近1000％，同期GameStop的漲幅超過620％。股價飆漲也讓GameStop從小型股羅素2000指數，擠身大型股羅素1000指數。