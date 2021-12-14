國立高雄科技大學鍛造輥軋工程研究中心與扣件高值化產學技術聯盟14日在建工校區舉辦扣件產業數位轉型與智慧製造研討會，邀請中鋼、金屬中心與工業技術研究院等代表討論相關技術。

演講議題包括扣件產業數位轉型與技術應用、AI 技術發展與工程應用、扣件智慧製造與應用案例等介紹，同時展示聯盟團隊核心技術、研發成果與會員產品，並展示先進精密3D光學量測設備、數位轉型所需之軟體服務，讓來賓體驗智慧製造、檢測技術與數位轉型應用。

聯盟召集人許進忠教授以「扣件產業數位轉型與技術應用」為題開場，說明扣件產業技術發展趨勢，及數位轉型與智慧製造相關技術，並介紹許進忠及其團隊研發成果，包括數位化設備及產品建模技術、感測及監測軟硬體技術、金屬材料流動特性與破壞模型、線上量測與影像AI識別等。

金屬工業研究發展中心詹家銘博士發表「扣件智慧製造與應用案例」，其客製化設備暨關鍵模組開發團隊，提供包含製程設計、模具設計與成形分析模擬、生產管理、設備監診、可視化與品質管理等服務，透過生產品質可視化和設備監測服務，讓產能不中斷。

工業技術研究院林式庭博士發表「智慧製造與應用案例」，說明團隊發展各式感測器，並開發適用於扣件成形之線上監控智慧感測模組，透過安裝於扣件設備中之動態力感測器，可即時反應扣件成形之電壓變化，擷取感測電路訊號，透過建立電壓曲線，於不良狀態發生時，可即時停機並通知工程人員做排除作業。