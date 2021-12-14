美國今年通膨持續飆升，除了讓企業與消費者備感壓力，還有一被忽略的副作用，就是將美國的實質利率推向負值深淵，換句話說聯準會（Fed）的利率政策反而給了更多刺激力道，讓經濟面臨過熱風險。

Fed一向藉由控制短期聯邦基金利率，來影響借貸成本。為挽救受新冠疫情重創的經濟，Fed去年3月大砍利率到接近零水位後，利率便停留在歷史低檔至今。

但經通膨調整過的實質利率才是最重要，因為通膨會減損未來還款的價值。經濟學家羅默夫婦（Christina Romer and David Romer）在2004年的論文寫道：「實質利率堪稱是反映貨幣政策立場最根本的指標。」

Fed偏好的通膨觀察指標─個人消費支出（PCE）物價指數，在10月年升5％，這讓實質短期利率跌到負值更深處，觸及40年來最低點。

聯邦基金利率會牽動眾多借貸成本，又以長期抵押貸款和企業貸款利率最重要，這類利率在過去一年幾乎文風不動。若是長期利率未因通膨攀升跟著走揚，實質長期利率會跌得更凶，將更加引誘民眾借貸消費。

歐巴馬主政時期的白宮經濟顧問委員會主席福爾曼（Jason Furman）指出，像今年失業率降這麼多，通膨壓力又持續加劇，「你們一般會說貨幣政策應收緊一點，或至少保持原狀，事實上貨幣政策反倒更寬鬆。」

福爾曼進一步表示，這意味當前貨幣政策的刺激力道超出Fed預期，或許需要多做修正。他特別提到高盛追蹤的一項借貸成本及金融環境指標，今年下滑的幅度，等同於Fed降息1個百分點（4碼）。

這也是不少Fed官員發言幫升息鋪路的原因，以期讓物價壓力降溫，升息時間可能比幾個月前預測的還要快。

有分析師目前預期，Fed明年3月就會啟動升息。但另有一派認為，明年3月升息不合情理，仍有很多外在事件會破壞經濟擴張，包括新冠變種病毒層出不窮、股市動盪、中國經濟放緩。