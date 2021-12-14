台中西區國美館生活圈，因為擁有綠美、藝術、文教與商業交織而成的特有人文氣息，是許多老台中人嚮往的高品質生活圈，富宇建設看準西區的豪宅聚落發展，選定緊鄰柳川藍帶水岸邊、插旗推出「富宇德川」，打造24層樓的擎天地標。由於西區土地稀少，加上3～4房換屋型產品，Q4進場以來傳出銷售捷報；尤其富宇在新竹頗具知名度，吸引許多竹科人南下購屋。

包括「由鉅大恆」、「富邦天空樹」等豪宅案均座落於西區國美館特區，更形塑出其他區塊無可比擬的質感聚落。由於西區土地稀缺，想要擁有完整、適合的建地，除了堪稱「百年一遇」的契機，更需要長期深耕區域。「富宇德川」新案基地位在西區南屯路一段與樂群街口，基地面積約520坪，整合一塊完整的土地實屬不易，因此富宇在產品規劃上顯得用心！

業者表示，「富宇德川」規劃24層超高結構、安心穩固之外，更坐擁城市精華圈最難得低密度視野、恆久棟距，產品規劃約36～42坪3房、約47～50坪4房，總戶數103戶（含1戶店面），總銷約22億元，主力總價3房含1車位在2200至2500萬元、4房含雙車位2800～3000萬元，已購客戶有不少是區域客，還有竹科客戶專程南下購屋。

由於富宇建設在新竹地區深耕推案多年、早已累積出品牌知名度，加上新竹近年來房價飆漲，部分竹科人準備退休後到台中生活，加上喜歡國美館生活圈的藝文氛圍，因此提前購置「富宇德川」當成未來的退休宅。

值得一提的是，「富宇德川」周邊處處是景點，以台中國美館為重心，延伸西區近年發展計劃、熟成機能，如勤美誠品、市民廣場與草悟道的時尚、休閒共存，或走訪綠光計劃范特喜、審計新村等文創聚落，體驗新興文化潮流。

業者表示，「富宇德川」以擎天地標之姿打造「富而養德，宇川同鄰」，從容享納台中國美特區的生活之美，聆聽綠美園道與親水河岸、藝術雅興與文化底蘊，所交織而成的城市協奏曲，西區具有逐優雅而居的生活環境，吸引換屋族到此購屋定居。