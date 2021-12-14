林秉樞對於民進黨立委高嘉瑜施暴的案情東窗事發後，被綠營定調為騙子。名醫直言，林秉樞是史上最大的騙子嗎？不！論文門爆發到現在，那又怎樣？相較之下，林秉樞只能甘拜下風了！

林秉樞對於民進黨立委高嘉瑜施暴的案情爆發後，被披露他不但對外謊稱是國安人員，在疫苗不足大家搶打的時候，透過護理師女友喬到第一劑疫苗；後來更以出國為理由，第二劑接種到莫德納疫苗。

更早之前，林秉樞化身為文青，進而認識蔡詩萍、詹宏志等人，還以投資專家身分，博取信任，不但受邀上廣播節目專訪，詹宏志也幫忙打電話給周刊討論新聞處理。

最引人非議者，林秉樞在家打媽媽要錢，對外卻塑造孝順形象，幫媽媽舉辦盛大告別式，邀請政治人物出席。

有精神科醫師林進嘉投書《風傳媒》認為，林秉樞經營政商名流人脈的手法，幾乎已達鬼神般的等級。然而林秉樞施暴高嘉瑜的惡行曝光後，媒體大肆報導批判，過去往來的政商名人紛紛劃界線，推說不熟林秉樞，避之唯恐不及。

林進嘉醫師話鋒一轉，直言林秉樞是史上最大的騙子嗎？不！還有一位過去念倫敦政經學院的人，如果沒有跨入政壇四處吹噓1.5個博士，或許這輩子就被她蒙混過關了，現在也不會「論文門」纏身。

林進嘉醫師比喻，就好像林秉樞如果沒有對高嘉瑜暴力威脅，他瞞天過海經營人脈也不會曝光，再讓林秉樞招搖撞騙個二十年，真不知道會玩到多大。

林進嘉醫師強調，兩人還是有所不同，論文門爆發到現在，那又怎樣？相較之下，林秉樞當然只能甘拜下風了！