基隆市3名議員今天上午集結近百名市民至市府，要求市長林右昌針對協和電廠改建四接站有具體作為，反遭發言人沈詠珮批作秀，未申請集會活動，違反集遊法。市議員陳薇仲怒批，市府拿戒嚴時代打壓民主的集遊「惡法」讓市民噤聲，根本是民主大退步​。

陳薇仲表示，市府除了對能源轉型如何兼顧「轉型正義」和海洋環境保育仍毫無堅持，更直接汙衊為海洋發聲的市民和議員在「作秀」，甚至擁護違憲集遊法壓制市民要求，令人難以想像。戒嚴時代用來打壓民主追求的集遊惡法，居然還成為2021年民主進步黨執政的林右昌用來讓市民禁聲的工具，簡直是民主大退步​。

陳薇仲指出，2008年野草莓學運，時任民進黨主席蔡英文前往自由廣場，對過去執政造成的人權問題說明檢討，並簽署人權保固書，同時，也對未促成修改或廢掉集會遊行法感到抱歉，並承諾未來一定會修法，還給人民憲法賦予的集會遊行自由。然而，2016年至今，集遊法不僅未修，還被同為民進黨林右昌拿來對外木山填海造陸推諉卸責。

陳薇仲說，同樣荒謬的是，今天在市府門口所提出的具體意見與替代方案，都是2年來和在地團體、專家請益，並堅持參與前3次環評會的結論，每次在會上表述內容也比市政府深入。這段期間不斷請求，台電聽不進去、市府裝聾作啞、推給中央，才會有市民自發到市府門口快閃。​

陳薇仲強調，嚴正譴責林右昌抹黑市民作秀、拿集遊惡法作為打壓與閃躲的工具，同時，也再一次要求市府，拿出勇氣、守護外木山決心，在明年元月環評會，具體「拒絕填海造陸作為四接唯一方案」為市民和外木山海洋發聲。