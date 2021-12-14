澳洲11月企業信心指數 大幅滑落 22:562021/12/14 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（NAB）14日公布最新調查，11月景氣狀況指數上揚2點來到12點；但企業信心指數從10月的高點，大幅滑落8點來到12點，澳洲10月終於解除影響該國一半以上人口的封鎖措施。分項指標之一的聘僱指數，較10月高出5點來到11點。此調查顯示，澳洲企業可望強勢復甦一路到年底。 小資最愛ETF零股 出列 安聯人壽攜手清大 安聯AI健康指數大探索 首發表 #上揚 #點來 #企業信心指數 #澳洲 #滑落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》憂Omicron 歐股連4跌 10:172021/12/14 財經 基本面撐腰 全球股市行情可期 04:102021/12/14 投資理財 《韓股》丟失3千關 韓股探1個月低 15:402021/12/14 財經 陸港觀盤－降準有望推動跨年行情 04:102021/12/14 全球財經 《國際金融》礦業拉高 歐股彈升 17:392021/12/14 財經 澳洲智庫：核潛建軍需逾2兆且超過20年 11:172021/12/14 國際 《國際經濟》11月通膨年增近5％ 印度央行：未失控 08:522021/12/14 財經 《國際經濟》韓11月ICT產品超夯 出口額再寫新篇章 11:252021/12/14 財經 股價指數期貨贏家專欄－A50期轉強 均線多方排列 04:102021/12/14 證券．權證 亞洲高收債利差大 長線買點浮現 04:102021/12/14 投資理財 《國際經濟》近17年新高 印度11月WPI年增14.23％ 16:482021/12/14 財經 財經熱門新聞 4奈米有麻煩？高通用三星製程又出包 換台積電結果曝光 - 財經 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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