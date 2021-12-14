澳洲國民銀行（NAB）14日公布最新調查，11月景氣狀況指數上揚2點來到12點；但企業信心指數從10月的高點，大幅滑落8點來到12點，澳洲10月終於解除影響該國一半以上人口的封鎖措施。分項指標之一的聘僱指數，較10月高出5點來到11點。此調查顯示，澳洲企業可望強勢復甦一路到年底。