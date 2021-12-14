政府不斷祭出打炒房措施，但高房價問題依舊無解，甚至最新的租金指數出爐再創新高，顯示「買不起也租不起」的現象日趨嚴重，對此，房產專家章定煊在臉書指出，十多年來的打房失敗，在民眾心中已經留下一個很深的印象，就是政府沒有意願也沒有能力處理高房價問題。

章定煊指出，去年底打炒房以來，結果得到的是今年第三季房市價量俱漲的井噴行情，許多不肖建商繼續賣它的預約單(換個顏色，不能賣紅的，就賣白的。不能轉售，就來換約)，玩飢餓行銷，疊高房價，讓投資團客繼續套差價套得不亦樂乎。

章定煊表示，這些投資客想著，反正政府也不會來真的，於是驚慌失措的自住客也被迫進場，背後釋放出來一個非常嚴重的信心信號，當民眾都認為現在的執政政府沒有能力、也沒有意願制止現在的炒房遊戲，對房價上漲的預期將更加強烈，房市將更加一發不可收拾。

章定煊以美國狀況來說明，當通膨發生後，一連串因美國聯準會(Fed) 主席鮑爾與財政部長葉倫的鴿派言論，民眾對拜登政府失去信心，鮑爾在9月提出量化寬鬆退場(Taper)，原本應該是很重磅的一擊，然而民眾與金融市場對此措施反應卻是，沒了量化寬鬆，貨幣寬鬆依舊。

結果是美國11月通膨6.2％，創下了31年來的新高，核心通膨高達4.6％，鮑爾應該早一步知道會此結果，急得在11月30日美國參議院發表更鷹派的言論，要加速量化寬鬆退場，暗示要進行升息準備，美國公債殖利率曲線依然平坦，20年公債與30公債殖利率依舊倒掛，這就是拜登政府的危機，讓民主黨明年期中大選岌岌可危。

章定煊點出房市後市2種可能性，一種是繼續膨脹到竭盡流動性，進入明斯基時刻（Minsky Moment），房市持續走跌，過度投機的企業與個人瀕臨破產，政府只好回頭來救房市，然後又回到泡沫化老路，然後一直循環。另外一種則是在極大的政治壓力下，只好強硬的對付房市，房市進入沃克時刻(Volcker Moment)，接下來讓房市陷入長期不景氣。章定煊警告，這對於有殼、無殼都是重傷。

章定煊認為，房市能平穩下來，甚至軟著陸，對各方利益來說，是最大公約數，建議政府當務之急，是建立民眾對於政府穩定房市的信心，同時強調長官所有的發言都是對市場的溝通，失信於市場，後果甚為嚴重。