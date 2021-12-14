樓地板噪音，是大樓住戶糾紛最多、也是最苦惱的問題！內政部自今年1月起公布樓板隔音新制，修正「建築技術規則」要求連棟住宅、集合住宅新建或增建的建物，分隔上下樓層的分戶樓板，都必須達到一定隔音效果才能通過政府檢測。隨著隔音新法上路，市場上越來越多降噪建材推出，其中，芯芸隔音推出「緩衝降噪水泥」，搶攻隔音建材商機，目前已有建商率先採用！

芯芸隔音總經理戴萬源表示，隔音新法上路，對消費者來說買房更有保障了，但是不少建商私下表示憂心，擔心建築施工更繁瑣、成本也增加許多，可能讓施工期延長。芯芸隔音推出的「緩衝降噪水泥」，強調施工簡單有效，每坪營造成本預估約增加1200～1500元，目前已有多家上市建商準備採用。

芯芸隔音總監黃瑋琦表示，芯芸系列緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統，可以作為磁磚、木地板、PVC塑木板等完成面貼附材料，也可以作為樓板基底表面材的一種完成面，類似水泥完成面，而不需要再施作任何裝飾面材料，施工相當簡單方便，具有很好的抗壓力，性能穩定，具有優秀抗老化性能經久耐用。

黃瑋琦強調，「這是台灣第一個水泥隔音材，施作簡單方便，不會增加樓板高度，能降低建商成本又能符合營建法規46-6條，對於跑跳碰撞等低頻噪音，隔音分貝數高達17～19分貝。」

建築師程景煌提到，民國110年以前的建築並沒有隔音規定，之前只有私人或是豪宅才有加隔音建材，常見的隔音建材是在施工時，鋪設保麗龍後再鋪設磁磚或木地板，要達到隔音效果，樓板高度至少增加7公分，連帶牆面厚度也會跟著增加，樓板也會感覺變低，無形中增加空間、坪數需要加大的成本，在施工過程中也會造成配管難度，水電配管需要與保麗龍保持一定的距離，因此設計時變得很麻煩。

從110年1月1日起樓板隔音新規上路，依據內政部建築研究所委託研究指出，過去建案常用15公分混凝土樓板衝擊隔音指標約為75分貝，建築技術規定樓板衝擊音58分貝，兩者之間有一段差距，技術規則建築設計施工第46之6規定要求，如果是15公分混凝土樓板，其上必須有降噪17分貝的緩衝材；12公分混凝土樓板，則是必須降噪20分貝，或者可以選用經內政部認可整組樓板，其試驗結果樓板衝擊音為58分貝以下者。

隔音新法上路，不是增加樓地板厚度就能達到居家「降噪」，建商施作成本和維護費用都會增加，傳統建商降噪作法為鋪塑膠墊隔絕噪音，工程繁瑣之外，塑膠墊再鋪設地磚或木地板兩種異材質接合，時間一久會有磁磚翹起的危機，塑膠墊也可能移位，後續將增加維修成本。

根據建商計算，使用隔音設備後，以相同厚度的樓板來看，總結構成本增加3～5％，因為水泥量需要更多，總重量增加支撐柱子的數量也要一起增加。

戴萬源表示，樓板隔音有更簡單的做法，芯芸隔音首創「水泥」隔音材，是第一個緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統，使用全新技術將水泥變得更輕，同時具有吸音降噪能力，並符合技術規則建築設計施工第46之6規定，且施作過程不需要大幅改變，是吸引越來越多上市建商準備採用的主因。