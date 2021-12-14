東南亞國協現在正處於中美博弈的夾縫中面臨擠壓與競爭，拜登接力歐巴馬的「重返亞洲」政策，中國則著力推進「一帶一路」倡議。東協現在的地位很尷尬，地理上毗鄰中國，受惠於中國經濟崛起，也感受到其影響力；國際關係卻又想親近美國，尤其在南海問題上。在東協各國利益不相同的況下，只能各自就現實利益選擇站在哪一方。

《英國廣播公司》（BBC）指出，東協（ASEAN）由泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞10個國家組成。成立於1967年，起初是為了對抗冷戰背景下的國際共產主義運動，但後來吸收了共產黨執政的越南，也與中國建立中國-東協「10+1」自由貿易區。

最近在中國-東協建立對話關係30周年紀念峰會上，中國領導人習近平宣佈建立「中國東協全面戰略夥伴關係」，美國總統拜登也宣佈提供超過1億美元資金，以擴大美國在印太地區的戰略合作夥伴關係。今年整個夏天，中美兩個大國都在東南亞頻頻進行外交活動。

泰國朱拉隆功大學安全與國際問題研究所所長蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）表示，東協的噩夢是變得「無關緊要」，即失去在地區和平與安全行動中的中心地位。這種擔心一度在川普時代成為現實，他連續數年缺席或取消美國與東協峰會。但拜登上台後更側重加強與盟友關係，為了與中國競爭，東南亞10國的戰略地位立刻凸顯。

中美在東南亞爭奪的到底是什麼？安邦智庫創始人陳功認為是經濟上的「市場空間」。芝加哥大學教授米爾斯海默指出，美國在西半球成為霸權國，因此曾全力阻止德國及蘇聯支配歐洲，阻止日本支配亞洲，而崛起的中國勢必尋求亞洲霸權，美國將一如既往地竭力阻止中國，結果是中美間激烈而危險的競爭。而東南亞，正是這一競爭的關鍵戰場之一。

不過陳功提醒，東協處於世界地緣破碎帶上，態度和立場不一致，並非一個成熟的共同體。因此無論是美國或是中國，只能將東協視為是一個有影響力的因素，因為它確實存在，但不能視其為一個強有力的地緣政治因素。

對於中美的競爭，東協國家也有認識。印尼大學教授、前印尼商務部長馮慧蘭（Mari Elka Pangestu）將其形容為「兩個大象打架，我們不想被踩死」。新加坡總理李顯龍說，中美間的摩擦將繼續，新加坡無法選邊站隊。不過，有如馮慧蘭所擔心的，這種中立可能由不得自己。在兩隻大象跳舞的情況下，東協各國對中美兩個大國的態度分歧愈發凸顯。

其他國家如柬埔寨、老撾、汶萊則表現得更為「親中」。美國副國務卿謝爾曼訪柬時，表達了對中國在柬境內軍事存在的嚴重關切；2020年2月中國新冠疫情最為嚴重的時候，洪森選擇訪問中國，以展示對中國的大力支持，獲得習近平極力讚賞。另外，連接中國西南部城市昆明與老撾首都萬象（永珍）的中老鐵路通車，這是中國雄心勃勃的「一帶一路」倡議下與東南亞聯繫的標誌性專案，老撾也因此成為東協獲得最多中國貸款的國家之一。

相較之下，越南則在南海問題上與中國針鋒相對，除了島礁主權與鑽井平台爭議外，越南還發生反華示威和暴力抗議，造成4名中國在越公民死亡、300多人受傷。菲律賓總統杜特蒂素來被視為對中國友好，但在中國-東協峰會上卻譴責中國海警向菲律賓物資補給船發射水炮事件，還呼籲中國尊重2016年的海牙仲裁法庭對南海島礁的裁決。中國一直拒絕承認這一裁決。

陳功表示，東協各國心態各異其實是一種「現實主義立場」，東協對中美兩大國的分歧肯定存在，「中國強，則傾向中國；美國強，則傾向美國」。他們是國際關係的跟隨者，而不是戰略的制定者和執行者。