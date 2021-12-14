人氣直播主連千毅之前直播時，身邊都會有「最辣日文老師」長瀨昆妮陪伴，但她上個月23日直播後，就因身體不適告假，而最近都沒有正妹陪伴的連千毅，13日找來2位辣妹助陣，同樣擁有天使臉孔和魔鬼身材，立刻吸引網友高度關注。

連千毅這次找來2位正妹入鏡，果然為直播衝高人氣，大家的目光也都放在後面的辣妹身上，其中一位「梁布丁」之前擔任鄧佳華經紀人，早就在幕後一起工作，這次難得走到鏡頭前，姣好外型也讓網友狂讚。

梁布丁之前是鄧佳華經紀人。(圖／翻攝自梁布丁主持/經紀人臉書)

陳甜芯是鋼琴老師、歌唱老師。(圖／翻攝自陳甜芯臉書)

另外一位則是「陳甜芯」，是鋼琴老師、歌唱老師，不僅外型甜美，身材也是相當火辣，曾被PO上表特版，被稱為「表特版最胸鋼琴女神」。其實，長瀨昆妮上月底就因為身體不適，開始請假、暫停直播，但她仍會透過社群分享辣照，並和粉絲報平安，表示自己身體狀況已經好很多，再休養一陣子就會回去直播。

長瀨昆妮曾在在日本京都念大學，畢業後在當地工作，但因為碰到疫情，她才結束10多年日本生活，回到台灣後不僅擔任日文老師，也會經營社群和直播，後來因緣際會下，和連千毅合作直播，也漸漸打開知名度。