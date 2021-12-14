4大公投將在18日進行投票，正反方以及藍營和綠營全拚了，「四個同意」和「四個不同意」對決態勢逐漸升溫。根據一份最新網路民調顯示，在這四個公投案中，「四個同意」的比例都超過「四個不同意」。

網路媒體《NOWnews》以「公投倒數！正式投票前你是怎麼想的？快來先試投票！」為題進行網路投票，並詢問網友們對於四項公投案的看法，投票時間為12月14日至17日，截至14日晚間11點，參與投票的網友中，否同意核四啟封商轉發電的部分，有64.58%網友表示同意，33.58%不同意，有1.85%網友沒表示明確意見。

是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品的部分，有69.37%網友表示同意，28.04%不同意，另有2.58%網友沒表示明確意見。

是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行的部分，有65.68%網友表示同意，28.78%不同意，5.54%沒表示明確意見。

至於是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域的部分，有67.78%網友表示同意，29.26%不同意，2.96%沒表示明確意見。

此外，內政部於13日至18日開放線上查詢投票所地點，而中選會近日也公布公投票式樣，並提醒民眾投票時需帶齊「3寶」，包括身分證、投票通知單及印章，同時提醒民眾防疫。