藝人唐美雲14日出席《臺灣的聲音 新年音樂會》記者會，透露將第四度擔任元旦歌唱的嘉賓，和音樂總監李哲藝合作，演唱經過改編的《大願千秋》，因這兩年遇上疫情，世界各地情緒低迷，希望透過這首歌帶給大家正能量，祈求人人平安。

身為唐美雲歌仔戲劇團負責人的她，也是疫情重災戶，唐美雲感嘆「有如一場夢」，因劇團這兩年都在苦撐，她甚至為了支付薪資，動用媽媽破百萬的老本，同時解掉自己的儲蓄險，自掏腰包數百萬支付相關費用、維持劇團營運。

唐美雲回憶，劇團營運確實被今年5月的疫情打亂，「那段時間我怎麼度過的都忘了。我要關心劇團營運，還要關心行政人員和團員的生活」，儘管停止演出，但劇團仍在運作，每個月固定支付就高達100多萬，不過她堅持將心比心，要關照行政人員和團員，「不可以減薪、裁員，我們要照顧到大家的家庭」。

她說母親得知劇團艱難狀況，還主動拿出自己的私房錢，「我其實不敢拿，畢竟那是她存下來的老本」，最後她還是跟媽媽借了100多萬，自己又解掉儲蓄保險後，共拿出幾百萬應急。她說只要劇團正常運作，她也會想辦法將錢還給母親，至於自己不但沒領薪水還一直在支出，「還好下半年微解封後，劇團有在營運，慢慢運作，只要有演出，至少支付薪水就沒問題」。

對於第四度受邀擔任元旦歌唱的嘉賓，唐美雲表示很開心，「每年跟大家齊聚一起真的很榮幸，而且已把新年音樂會當成是一種儀式感，每年的元旦必做的行程。」希望期待從新年音樂會開始帶給大家最好的祝福。她說海外的粉絲為了支持她的登台演出，每年都幫她張羅演出禮服，更謝謝主辦單位再度邀請她參與一年一度的盛會。