輝瑞公司(Pfizer Inc.)表示，他們所研發的新冠肺炎抗病毒藥物最終臨床試驗取得90%有效的好成績，已經準備好量產，今年可以出貨18萬組療程。在全力量產後，2022年可以製出8000萬組。

半島電視(Aljazeera)報導，輝瑞藥錠在中期試驗找來1200人，治療高風險患者有90% 的療效，極大程度降低重症與死亡率，而月該藥物對Omicron變種仍然有效。治療的試驗中沒有人重症死亡，而安慰劑對照組有12人死亡。

如果獲得授權，該藥物名叫帕斯洛韋(暫譯Paxlovid)。

輝瑞首席科學官杜斯坦( Mikael Dolsten)表示：「這是一個驚人的結果，如果能在染病後迅速投藥，不但能阻止重症，也可減少傳播鏈。」

第一種上市的新冠肺炎口服藥是默沙東 (Merck & Co)的莫諾匹韋 (molnupiravir) 它已取得緊急授權。但該藥物在高風險患者的臨床試驗中，阻止重症住院和死亡率只降低30%。相比之下，輝瑞的帕斯洛韋效果更好。

該公司表示，今年可以供應18萬組個療程， 2022年至少可8000萬組療程。美國政府已經以52.9億美元的價格，預訂1000萬組