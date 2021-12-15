科普作家廖彥朋今日在其粉專台灣鯛民發表新漫畫，以「柳橙汁適度參水有助節食」嘲諷時政，被外界解讀為針砭台電針對12月11日萬隆變電所爆炸，所稱「適度降壓有助節電」事件。

這篇圖文截至發稿為止已獲得超過一千位網友按讚、近一百則留言，網友們紛紛加入舉一反三比喻的行列：

趙先生：適度結扎，有助節育。

呂先生：適度減薪，有助節儉。「台灣鯛民」回覆：錢給你太多會浪費

林先生：適度斷交，有助獨立。

HJ先生：適度錯字，有助於增加博士學位數。

林先生：適度疫情，有助於提升台灣人免疫力

莊先生：電也是摻水在賣。

彭先生：適度爆炸，有助汰舊。

陳先生：暗指節食有助減肥？降壓有助節電？

呂先生：疑在錶，然無據。「台灣鯛民」回覆：我們只是再討論台灣手搖杯文化。

YLM：無良商人VS致力追求CP值的消費者

郭先生：藻礁上適度插幾根鐵柱有助生長。我的感想，在厚顏上，世界怎麼跟的上台灣！！

關於台電降壓，國立清華大學原子科學技術發展中心主任葉宗洸在2018年就曾以「饋線跳脫停電 缺電現在進行式」投書《聯合報》，當時經濟部回應此議題時「堅持跳電無關缺電，主因是設備系統老舊，已要求台電公司提出更新計畫，並認為供電燈號雖然顯示代表『供電警戒』的橘燈，但目前沒有缺電的問題。」而針對媒體詢問細節，葉主任另以以「葉宗洸觀點：不缺電，何必降壓降頻供電？」投書網路媒體，該文開宗明義指出「台灣地區到底有沒有缺電？經濟部其實只要回答一個關鍵問題就好，『如果不缺電，為什麼要降壓降頻供電？』這種犧牲供電品質的作法，傷害到的不只是用戶端的所有用電設備，供給端的變電設施一樣會受到影響。」

可見這次萬隆變電所爆炸事件，如果不是台電的主管機關經濟部怠忽職守，並未認真追蹤三年前台電所提出的更新計畫，造成此次萬隆變電所爆炸，就是表示台灣實際上已經連續缺電三年，而此次台電以「適度降壓有助節電」的謬論糊弄全民。

葉主任針對這次事件，也質疑台電說出真相了嗎？他在臉書發文指出「一部被操到無法停機接受仔細檢修的變壓器，在上個月出包後，在12月12日終於崩潰。葉宗洸並要求台電公布10月及11月的降壓供電紀錄，以及公布12月12日當天事故前後的發電機組故障與降載情形 。」

葉宗洸在臉書發文質疑萬隆變電所到底發生了什麼事，萬隆變電所11月24日凌晨出現急停，時間長達36小時，明明記錄顯示有，為什麼台電要否認。 11月25日上線後，5號變壓器的絕緣油於10天內送檢了7次，原本一年做一次的絕緣油檢驗，為何如此頻繁地送檢？ 是不是該徹底檢修的5號變壓器因為供電吃緊，而無法順利下線？畢竟，北部根本缺電嚴重。

葉宗洸表示，萬隆變電所爆炸，中和高壓電塔也跟著爆炸，官方的說法是電流過大，但兩地之間的饋線為什麼沒跳脫保護？保護電驛怎了？