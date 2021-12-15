女星謝忻甩開和阿翔的不倫戀風波後積極復工，不時會在社群網站分享生活日常，尤其常曬勤上健身房的鍛鍊成果，近日她PO出一張試穿禮服的美照，不但胸前開深V，背後更是全裸見客，結實線條受到許多網友認證大讚「真的有練」。

照片中，謝忻穿著黃黑色大蓬裙，雖然她以背影入鏡，但面前的鏡子反射出，她禮服正面的深V開到直逼肚臍，露出胸前一片白皙，更辣的是，她的背後只有兩條黑色粗肩帶，整片白皙美背全都露，背肌線條也十分明顯，加上性感背溝線，完全展現平常努力運動的成果。

但謝忻對此似乎還不滿意，發文寫下：「通往背影殺手之路很漫長，明天我依然會出現在健身房。」引來許多粉絲留言「天啊這背影已經夠殺了吧，驚人的毅力」、「喔 這美背很強大啊」、「已經是背影殺手了吧幹嘛那麼嚴格」。

更有網友敲碗謝忻轉正面，直誇她「可以雙殺」，謝忻則謙虛回「目前不敢，再練一個月。」另外，謝忻日前爬百岳慶生，她也透露開始健身後的體能轉變，「我覺得比較驚人的是整個體能都變好。上星期去爬山完全不覺得累還在山上跑步。」