英國研究發現，航太工程師與腦外科醫生並不一定比一般人來的聰明。

英國《衛報》（The Guardian）報導，一組英國研究人員13日在《英國醫學期刊》（BMJ）發布研究，他們分析329名航太工程師與72名神經外科醫師完成大英智力測驗（Great British Intelligence Test）12項任務後的數據。

這些任務涵蓋認知能力的各個層面，包含計畫、推理、工作記憶（working memory）、注意力、情緒處理能力等。

研究人員隨後比較1.8萬名英國民眾的智力測驗結果。結果顯示，和普羅大眾相比，神經外科醫師只有在更快解決問題方面有顯著差異，但是他們的回憶反應更慢。

研究人員指出，神經外科醫師解決問題的能力更快，可能是因為神經外科手術的工作性質本來就屬於快節奏，因此吸引了本來就具備快速處理能力的人投身這個職業，或者也有可能是訓練下的成果。

研究也發現，航太工程師除了在注意力及集中力方面分數較高，他們和神經外科醫師的認知能力幾乎沒有差異，神經外科醫師則在解決語義問題方面取得較高分數。

研究作者之一的倫敦神經外科實習醫生查里（Aswin Chari）表示，研究基本上顯示，每個人有一系列的不同技能，有些人比較擅長某些事，其他人擅長其他事，最重要的一點是，「很難在所有方面都做得很好」，他說，「他們並不是擅長所有事，而是他們擅長特定的事，因此讓他們在所做的事情上表現很好。」