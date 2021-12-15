走進藥妝店，卸妝產品眾多，該如何挑選呢？部分卸妝產品聲稱「一邊卸妝，同時保養肌膚」，這是真的嗎？開業皮膚科醫師曾奕騰，建議消費者依據上妝濃淡程度、肌膚性質來選擇卸妝產品，至於卸妝也可保養肌膚，這是不可能的。

曾奕騰醫師表示，卸妝是以界面活性劑及親脂性溶劑（油相溶劑），達成去除化妝品及清潔的目的。含油相溶劑越高（如：卸妝油）其去除化妝品的能力越佳，但油相溶劑可能殘留在皮膚上造成毛孔阻塞，因此也有較高機會造成粉刺痘痘等問題。

至於含油相溶劑越低的產品（卸妝乳、液），去除化妝品的能力較弱，但相對較清爽不易殘留致痘，但部分產品可能含有較強的界面活性劑，增加卸妝效果，這也會提高皮膚因過度清潔而受傷的風險。

曾奕騰醫師建議，應依上妝的程度選擇卸妝品，若為濃妝，可使用卸妝油後再使用溫和洗面乳清潔。若僅淡妝或使用非防水性的防曬，則可選擇較清爽的卸妝產品再搭配溫和洗面乳，或者僅使用洗面乳清潔即可。

此外，亦可依據使用後的皮膚反應來做調整，原則如下：

1.使用後不會感覺緊繃、發紅刺癢，也不會更多粉刺痘痘，這是最佳狀況。

2.若出現緊繃或發紅刺癢，代表皮膚被過度清潔，嚴重時，可能引發接觸性皮膚炎。

3.使用卸妝產品後發現粉刺痘痘變嚴重，則可能為油相溶劑殘留，應選擇較清爽的卸妝產品。

●皮膚偏油的男生 需要卸妝嗎？

曾奕騰醫師表示，無須使用卸妝品，以溫和洗面乳清潔即可，但如果洗後，臉部出現緊繃感，則顯示過度刺激，應換更溫和的洗臉產品。

曾醫師指出，卸妝目的為去除皮膚上的化妝品，達到清潔的目的且不傷害皮膚，如果其中成分能達到保養效果，就代表其可能需要停留在皮膚上，但如此一來，將增加卸妝成分（界面活性劑、油相溶劑）的接觸機會，因此，不太可能出現可以一邊卸妝、一邊保養的產品。

●眼唇周圍 要用眼唇專用卸妝液嗎？

皮膚科醫師胡怡萱表示，部分睫毛膏強調用溫水或洗面乳即可卸除，有些則強調要卸妝，因此，應該依照產品說明，再決定使用哪一種卸妝產品。

此外，不少女性喜歡畫眼線、戴假睫毛，或使用防水、防汗、抗油的眼唇彩妝，以及防水性高、潤色功效強的防曬產品，胡醫師建議，此時就應該使用眼唇專用卸妝品，或是卸妝效果較佳的產品，才能徹底清潔。