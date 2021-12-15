今天的水果，該什麼時候吃才好呢？依據國民健康署「我的餐盤」營養建議，健康成年人每天的水果攝取量，最好是「每餐水果拳頭大」，也就是以1份水果約1個拳頭大、切塊水果約大半碗~1碗的份量來看，每天應至少攝取2-4份水果。不過到底該飯前還是飯後吃呢？綜合營養師與醫師的見解，可以分成3大情境來考量。

(資料來源/營養師高敏敏、李婉萍、郭立人醫師 圖/中時新聞網陳友齡製作)

●避免胃酸過多 吃水果也有訣竅

臺北醫學大學附設醫院大腸直腸外科郭立人醫師指出，水果富含維他命C、膳食纖維以及礦物質，是很好的食物。

不過腸胃功能不佳的人，例如本身有胃食道逆流、胃潰瘍，或是胃酸分泌過多的人，選擇水果的時候，建議不要把太酸和太甜的水果放在一起吃。因為酸和甜兩種因素同時進到胃裡，會使胃酸分泌過多，讓胃更不舒服。

同時，吃水果最佳的時機，其實是餐與餐中間，當作替代高糖、高油的零食或甜點，是很好的選擇。

●果汁不能取代水果 連皮吃更有營養

營養師李婉萍也指出，水果纖維質較高的部分多存在於外皮，例如蘋果、水梨、葡萄、棗子等等，如果可連皮吃的水果，最好盡量洗淨，連果皮一起吃。除此之外，像是橘子、柳丁外皮與果肉間的白色「橘絡」，是很好的膳食纖維來源，剝掉就太可惜了。

至於許多人習慣用各種蔬果打成果汁或精力湯，若是連果皮一起打汁，的確也是一種吸取營養的手法。不過李婉萍提醒，選擇天然的完整水果，比飲用已經過濾渣的果汁，更能攝取豐富纖維。一般來說，整顆水果比一杯果汁所帶來的膳食纖維，約為兩倍之多。因此即使喝了蔬果汁，也還是可以酌量直接吃水果。