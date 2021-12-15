本土劇女神吳婉君外型亮眼落落大方，她曾在《天之驕女》演出黑道老大江宏恩的女人，俏麗大嫂形象令人印象深刻，也在《炮仔聲》飾演吳家二姐家雯，外型甜美演技精湛廣受粉絲喜愛；吳婉君平日不吝分享辣照，或泡湯、或運動內衣激露美背，但本(14)日她曬出的則是四張幼幼時期照片連發，從像小男生的「屁孩照」到稍長大綁馬尾的「裝模作樣」，可看出她從小就具備的表演天賦，也讓網友們看了直呼可愛。

吳婉君本(14)日在IG連發四張「幼幼照」，只見第一張照片上的她十分幼小，全身穿著應是女孩子家穿的粉紅色，但頭戴白色大寬邊帽幾乎遮去所有髮量，看起來倒像個短髮小男生，臉上孩帶著看似《長江七號》中的超級眼鏡，兩隻小手舉起像要往自己臉上拍，活脫一隻「小屁孩」似的趣緻模樣；吳婉君寫道：「我小時候看起來真的好欠揍喔，說好聽是淘氣、調皮的小孩，但就是一個很ㄐㄧㄣˇ 很嘢小的孩子」；網友回說：「這是男孩子吧！」

第二張照片裡的吳婉君稍微長大了些，捲捲頭被髮箍弄成了有點像米奇或米妮的髮型，身穿紅底毛衣上有卡通海豚圖樣，下擺應是黑底白色點點裙，雖然單看臉還是有點像小男生，至少已經比較有女孩子樣了，她寫說：「這是一隻貴賓狗的概念嗎？」抿嘴的天真表情相當逗趣，網友紛紛表示：「好可愛！」

吳婉君的第三張照片又在長大了點，這時期的她有瀏海覆額，大大的眼睛下方還隱約可見臥蠶，已經有一個可愛女孩的雛型了；但這張照片的亮點還在她的下巴下方，她寫道：「我真的很愛我弟弟欸」，她弟弟瞪著一雙大眼微笑望出鏡頭，兩人都穿大紅衣服，是一對相當可愛的姊弟檔。

第四張照片的吳婉君已經是個小少女樣，只見她說：「裝模作樣大概就是這個樣子吧(大笑)」，照片中的小吳婉君側梳半邊瀏海，露出半片額頭，馬尾紮在後頭，穿著牛仔褲搭配純白鞋子，坐在像牛羊的大石頭上，左手肘倚靠著大石、右手放在右膝上；網友看了回說：「太萌了，難怪長大後是大美女。」、「喔～ 美少女！」秀出的成長歷程相當有童趣。

吳婉君參加《綜藝玩很大》節目，回到家後曬出與主持人KID撞臉的帥弟弟，曾引起許多網友熱議；她笑說一回家看到弟弟，對方就瘋狂稱呼自己為「蘆洲林柏昇」，因為原先她自稱「蘆洲徐若瑄」的梗已經用很久了，沒想到弟弟竟也開始玩起明星臉的稱呼，讓她噴笑說道「果然一家人」。