1999年台北市松江路顏茂霖夫婦命案，警方宣布偵破，緝獲兇嫌唐明仁，並起出作案兇刀等證物。(中時資料照／季志翔攝)

1999年2月，在北市松江路自宅成立投顧工作室，從事未上市股票買賣的顏茂霖、黃美雪夫婦，被人發現雙雙倒臥在家中，顏男身中12刀氣絕多時，黃女則額頭外傷、頸部有勒痕，送醫後不治，由於現場門窗反鎖未破壞，屋內也沒有打鬥或財物翻亂的跡象，警方一度以為是家庭糾紛自相殘殺的悲劇，後來查出凶嫌是顏姓夫婦的同行兼好友唐明仁，唐嫌行凶手段凶狠至極，連殺兩人後，還冷靜清理現場，險些誤導警方偵辦方向。最後唐嫌被最高法院判處兩個死刑確定，2002年5月被押赴台北監獄刑場執行槍決伏法。

案發當日剛好是黃美雪生日，警方因現場未翻動、門窗未破壞，顏男在老婆生日當天爛醉返家，就大膽推斷可能是夫妻爭吵，導致互毆相殘。直到警方從黃女的指縫及一樓樓梯柱上發現第三者的血跡，全案才從家庭糾紛改為朝熟人外力介入偵辦。

警方調查，凶嫌唐明仁案發前一晚與死者顏茂霖商談合夥開應召站事宜，顏男喝醉後，唐嫌送他回松江路住處，不料，卻被開門的黃女責罵，更糟的是，顏男在酒後說出瞞著妻子開應召站計畫，更惹來黃女極度不悅，辱罵唐嫌是「靠女人吃軟飯的牛郎」，唐嫌一時惱羞成怒，伸出左手摀住黃女嘴巴，卻反被黃女咬到大拇指流血，唐嫌再用手緊勒黃女脖子，不到幾秒鐘黃女便昏厥過去。

黃女甦醒過來後大叫往二樓跑，唐嫌在樓梯口與黃女發生扭打，導致唐嫌的血跡滴落樓梯木扶手上，血肉皮膚也卡進黃女的指甲，成為警方鑑識出第三者行凶的證據。

唐嫌將黃女勒斃後拖到浴室反鎖在內，還冷靜地用抹布和水清洗血跡，唐嫌怕被顏男發現，決定連顏一起殺害滅口。連殺二人後，唐嫌將勒斃及殺害死者的衣服、凶刀及抹布等證物帶走，還拿走三張黃女合庫支票和印鑑。天亮後，馬上到銀行提領其中兩張共上百萬元的支票。

警方根據跡證將唐嫌逮捕到案，唐嫌自知未來可能被判死，表示自己原本就想自行了斷，被警方抓到除了認命，也沒有什麼話好說了，並懊悔地說「案發一周來，我每天都希望整件事只是一場夢，從來也沒有發生過。」

台北地方法院在一審即以殺人罪判處唐嫌兩個死刑，經上訴最高法院，法官認為唐嫌只因細故勒斃好友妻子，為避免好友發現還殺人滅口，手段殘酷，案發後還企圖盜領被害人存款，因此判處唐嫌兩個死刑，褫奪公權終身定讞，並在2002年執行槍決。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。