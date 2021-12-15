如果要比品牌一系列的Holiday商品廣告哪個最有創意，Boss當之無愧。除了請來好萊塢巨星Chris Hemsworth演繹Boss送禮的高明趣味，還搞笑的偷偷置入他最知名的雷神之鎚，讓人菀爾一笑。而Boss的節日系列除了可供送禮的各項單品外，正式、休閒、運動或是充滿舞台風格的裝束也都可供提供假日著用。

Burberry London格紋拼皮革中型腰包3萬3500元。（Burberry提供）

針對即將來臨的耶誕與新年，Burberry推出一系列禮品供消費者挑選，比較特別的是這些商品提供個人姓名縮寫印記服務，讓你送禮時還真的能送到對方心坎裡。