充滿創意與想象力的Prada，針對節慶將近推出Holiday系列，不止只是可愛應景的金銀白系列商品外，諸如適合節慶同樂的圍棋、西洋棋、德州撲克等益智商品成為焦點外，運動商品網球拍桌球拍也成為送禮好選擇。
Louis Vuitton針對今年Holiday系列作品，推出全新新象廣告影像，同時找來大咖Roman Coppola監製拍攝，透過影像，傳達路易威登營造的歡樂、家人至親團聚的快樂。在每一件經典的路易威登作品中，我們都能感受到品牌精心打造的快樂天地。
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