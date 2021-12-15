Prada皮革麻將組18萬元。（Prada提供）

充滿創意與想象力的Prada，針對節慶將近推出Holiday系列，不止只是可愛應景的金銀白系列商品外，諸如適合節慶同樂的圍棋、西洋棋、德州撲克等益智商品成為焦點外，運動商品網球拍桌球拍也成為送禮好選擇。

Louis Vuitton以自身產品與名導Roman Coppola結合，為全新假日系列帶來質感新意。（Louis Vuitton提供）

Louis Vuitton針對今年Holiday系列作品，推出全新新象廣告影像，同時找來大咖Roman Coppola監製拍攝，透過影像，傳達路易威登營造的歡樂、家人至親團聚的快樂。在每一件經典的路易威登作品中，我們都能感受到品牌精心打造的快樂天地。