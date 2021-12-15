大陸今年5月公布每10一次的人口普查後，一如預期地出現人口出生率大幅下滑的現象，再次觸動社會各界關於經濟與社會影響的討論，尤其引發了民眾對老齡化社會下各種問題的深刻焦慮。其中一篇對全大陸「最老」的江蘇如東縣的報導引起許多關注，另外一篇刊登於黨媒上鼓勵「黨員幹部不能只生3個孩子」的評論則爆發極大爭議，導致撤稿下架。這些現象都反應出大陸民眾對老齡化社會的恐懼感不只快速蔓延，甚至已到驚慌的程度。

大陸出生率逐年走低是多年來的普遍現象，進入老齡化社會也早在人口與社會學家的預期之中。據第7次人口普查數據顯示，大陸336個地級以上城市，有149個市（44.3%）已進入深度老齡化（65歲以上人口超過20%）。

大陸與台灣一樣，討論老齡化時經常拿日本的情況做例子。圖為大陸（右）與日本（左）國民2020年的年齡結構圖，兩國人口年齡結構形態相近，僅有十數年的差距。（圖／聯合國人口委員會）

一時之間各路媒體紛紛唱衰「老齡化」，許多社會輿論甚至將它列為中國的「頭號困境」，「老齡化危機」的標題快速佔滿媒體與網路討論區的頭條標題。經濟學家含蓄一點的會說「未富先老是未來幾十年的巨大挑戰」，直白些的就毫不客氣用大號標題嚇人：「中國正在跑步進入『又老又窮』的世界」。

有關老齡化社會的討論其實不只是老年安養與經濟問題，更多的是心理上的恐懼，這個辭彙對一般人來說，經常連結著「體弱多病」、「廢棄鬼屋」、「空蕩蕩的街道」、「蕭索的市況」等印象，如果加上經濟學理論，更會加上經濟衰退、社會保障不足等現象，甚至有人把它當作新版中國崩潰論的主因。已經有不少網民形容，現在中國大陸除了少數幾個經濟高度發達的城市外，大部份城市乘坐公車時會發現車上70%都是老年人，社區活動中心看到的也都是老年人，如果不是過年節，回到農村路上走的人也基本都是老年人。而這樣的恐懼卻大多數來自年輕人的感受，顯示年輕一代對老齡化社會的危機感更重。

大陸今年5月公布第7次人口普查後，一如預期地出現人口出生率大幅下滑的現象，再次引發民眾對老齡化社會下各種問題的深刻焦慮。（圖／中新社）

一篇有關大陸平均年齡「最老」的縣──江蘇如東縣的報導更令人怵目驚心，該縣每10人中有3人達到60歲，曾經是大陸計劃生育「紅旗縣」（模範縣），從1997年開始連續18年出現的人口總量減少，縣內戶籍人口104.38萬人，增長率為-3.62%。2014年的60歲人口佔29.26%，並逐年攀升。

有關老齡化社會的討論其實不只是老年安養與經濟問題，更多的是一般人心理上的恐懼，以及未來經濟缺乏保障的不安。（圖／新華社）

提前10實施計劃生育如東縣，也比大陸提前20年進入老齡化。它的小學在10年間減少一半，在縣城商貿街上等客人的20多位三輪車夫全數是60歲以上的老人，歲數最大的72歲。縣內豐利鎮上建築工地年紀最大的工人已經70多歲，50歲的工人還被稱為「年輕人」。鄉鎮的公路邊幾乎全是小作坊，很多工廠大門緊閉、機器鏽蝕，有開工的也大多數是滿頭白髮的老工人。村莊裡多數農房空置、土地撂荒，少部分種點蔬菜，佝僂著腰的老人在耕作。記者對這樣的景象下了令人驚悚的註腳：江蘇如東的現在，或許是20年後中國的縮影。

這樣的現象雖然不是全然與老齡化有關，有些青壯年大量外流的鄉鎮也是如此，但總體來說仍是人口結構老化的現象。如此描述方式確實令人驚恐，無怪乎在中共開放「三孩」政策後，黨媒的評論文章又引發另一場令人哭笑不得的輿論風波。

一篇刊登在《中國報導網》以「落實三孩政策，黨員幹部應見行動」為題刊載評論，引起舖天蓋地的批評。（圖／網路）

本月初大陸一篇刊登在《中國報導網》以「落實三孩政策，黨員幹部應見行動」為題刊載評論稱，預計大陸人口將在2035年前後進入重度老齡化階段，呼籲民眾支持「三孩」政策及配套措施，並稱這是「國家發展面臨的重大挑戰」。文章呼籲，黨員幹部要自覺落實三孩政策，不能因為主客觀原因不結婚、不生育，也不能放任漠視自己、家人或周圍的人因為各種原因與藉口只生育一個或兩個孩子。該文刊出後引起舖天蓋地的批評，還有網民認為這是刻意抹黑政府的三孩政策，根本是「低級紅、高級黑」，當然也有網民依最近慣例指責是「台灣網軍偽造文章在網上帶風向」。由於網上批評太多，評論文章很快地遭到下架。

在社會保障體系尚未完善前，就必須先考慮建立老年再就業體系，以解決部份老人生活與安養問題。（圖／新華社）

在討論老齡化的討論中，日本的老齡化現象與經驗常被拿來做為例子，譬如因適齡購房人群大量減少而產生閒置的空屋，年輕時努力工作卻老後破產，或是到70多、80多還要為生活做些服務業的工作等等。更有人質疑，在醫療保險等社會保障體系未完善的狀況下，一旦跑步進入老齡社會，恐怕會有大量老人貧病交迫、晚景淒涼。按人口學家計算，中國的勞動年齡人口的減少比日本晚了近30年，但是老齡化進程將比日本更快。就像正受到老齡化衝擊的台灣一樣，必須提前在政策上做出因應，否則等到問題出現才來解決，可能就緩不濟急了。