ØZI 近來推出新歌〈Hair Tie〉MV，開心表示：「還欠大家一支正式的MV，希望能給喜歡這首歌的歌迷們一個驚喜。」歌曲從男女關係間的微妙距離為題，寫下在還曖昧不明的時候，對方一個小動作即讓人心中有著千迴百轉的想像。
新歌MV中，只見在ØZI騎著腳踏車穿梭街頭，像是在找尋刻意留下Hair Tie因此讓他魂牽夢縈的女生。提到歌曲的創作靈感，ØZI表示是來自身邊幾段「藕斷絲連的男女關係」，像是在玩心理攻防戰，當關係還在模糊邊界時，有時女生會故意在男生家留下很多物件，除了故意讓對方看到那樣東西可以想起自己，更在事後能有理由再回到男生家。
ØZI也大方聊到自己曾有親身經歷，男生留下的大多是帽Tee或球鞋，女生則是髮圈、耳環、飾品等，讓人能一眼想起他/她的關鍵物品。ØZI更預告為了感謝大家的支持，分享在2021年底前還會陸續有單曲釋出，而即將邁入2022年，ØZI也語帶神秘表示正在醞釀祕密計畫，將是他個人很大的突破，敬請期待。
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