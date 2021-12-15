由金曲製作人陳子鴻、金曲台語歌王荒山亮、資深音樂人王治平等領軍，率領新生代人氣歌手魏嘉瑩、吱吱郭芝吟（吱吱）和老王樂隊等人將在明年3月5日、白色情人節前夕在「Corner House角落文創展演空間」以現場Live和線上直播方式同步演出的「喜歡音樂節」。

今年是「喜歡音樂」成立第22年，熱愛音樂和吉他的創辦人陳子鴻，延續去年「因為愛琴音樂節」的精神，邀請荒山亮、小魏魏嘉瑩、吱吱郭芝吟、老王樂隊和「G3」，帶著吉他接力站上「喜歡音樂節」舞台。陳子鴻說：「我從3歲開始聽音樂，當時跟著外婆聽日本演歌，上學後後很喜歡音樂課，真正學音樂是國中流行校園民歌，我跟媽媽要了300元去買一把吉他，開始自學一路到現在。」

陳子鴻喜歡音樂的過程中有對外婆的溫暖回憶，荒山亮卻是因為小學上課調皮搗蛋，被音樂老師罰唱歌，獲得全班熱烈拍手，從此對唱歌產生興趣。他的童年幾乎每天都在音樂中度過，放學後還跑去唱片行門口聽新發行的歌，國中開始接觸台語歌跟西洋音樂，高中組樂團、畢業後唱民歌跟PUB，從此跟音樂結下不解之緣。

吱吱的父母曾在台東開過PUB，當時她總是跟著家人待到打烊回家，因此看過很多在地樂團演出及民歌演唱。她爸爸也玩團，小時候常跟爸爸到處工作，也有幾次跟家人一起演出的機會，音樂就像氧氣一般重要地進入她的生命跟生活，「從來沒想過是何時喜歡上的，反而像是個必備品」。她去年在《全明星運動會》表現優異，其實過去夢想是當運動員，卻因腳傷沒有繼續，國中加入合唱團愛上唱歌，也是她確定愛上音樂的時期。