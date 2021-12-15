蔡昌憲推出個人首張台語專輯《有閒》，其中新歌〈葉馬桑〉名稱是由蔡昌憲英文名Emerson諧音改編而來。描寫蔡昌憲與一位男性好友之間將近二十年的友誼。兩人國中暑假時，在當年衣蝶百貨室內籃球場因為身形類似湊成一隊而相識。

這位球友當時住在美國，只有暑假會回台灣，兩人分隔遠遠兩地，通訊軟體也不像現在那麼發達，剛認識前幾年，打完球說再見後，中間完全不必聯絡，也沒有相約，隔年暑假又自動在球場集合，蔡昌憲笑說：「真的像牛郎織女，有點浪漫。」

蔡昌憲分享這位朋友，當時中文不太好，所以總是叫蔡昌憲的英文名字Emerson，蔡昌憲分享說：「全世界真的只有他會叫我的英文名字，有一次他打電話到我家，一接通，他就問，請問Emerson在嗎？」當時接電話的姐姐還大喊說：「Emerson是誰啊？」鬧出烏龍笑話。

蔡昌憲被封「破億吉祥物」今年再度發揮威力，他雖戲份不多卻有畫龍點晴重要演出的電影《月老》上周票房迅速破億，也讓他在繼《艋舺》、《雞排英雄》、《那些年，我們一起追的女孩》等，爽收第7部參與的破億電影，蔡昌憲難掩興奮的說：「今年真的是太神奇的一年了。」