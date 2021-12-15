立陶宛企業局今天表示，預計明年春天起透過PCHome電子商務平台協助立國企業擴大經營台灣市場，本月16日將在立國舉行說明會。

立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）出口事務部門主管伍日達維妮特（Rasa Uždavinytė）透過新聞稿指出，目前立陶宛對台灣的出口量不大，但部分民生消費品已開始在台灣市場站穩腳步，尤其是食品、飲料。她期待企業局推動的電商計畫有助立陶宛更多種類的商品進入台灣，並成為高品質的象徵。

伍日達維妮特表示，企業局相信立陶宛的食品、飲料、美妝品及紡織品能獲台灣消費者青睞。她說，台灣是世界上最富裕經濟體之一，民眾消費力可觀，且樂於嘗試異國商品、消費傾向受西方文化影響，這些因素應有利立陶宛產品出口。

伍日達維妮特認為，立陶宛品牌目前在台灣市場的最大挑戰是提升知名度與識別度，企業局將規畫一系列行銷推廣活動。

她透露，本月稍晚就會宣布將有哪些立陶宛企業參與PCHome平台；在此之前，企業局16日將為立陶宛企業舉辦PCHome商機說明會。她評估，企業評選、合約簽訂及物流安排等事宜，可能要明年春天才完成。

立陶宛統計局（Statistics Lithuania）的數據顯示，立陶宛今年上半年對台灣出口總金額約1000萬歐元，較去年同期成長7.2%，其中最大宗為光學設備（24%）、木材與木製品（22%）、化學製品（17%）及食用品（6%）。

企業局的分析則顯示，立陶宛對台出口最具成長潛力的產業及產品類別為化學和金屬工業製品、各類機械設備、服飾與紡織品，以及食品。