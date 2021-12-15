雷伊颱風持續增強，預計今轉中度颱風；根據最新路徑預測，雷伊將在南海大迴轉，極低機率朝台灣來，但其外圍水氣將從下周一（20日）起帶來大範圍降雨。今天氣穩定，周五起冷空氣南下，不排除有「大陸冷氣團」強度，北部低溫下探11度，一口氣冷3天！

颱風就算轉彎，也離台灣有一段距離，近的先關心這波冷空氣。氣象專家吳德榮指出，周五起鋒面通過，緊接著冷空氣南下，氣溫驟降、明顯轉冷。吳認為，冷空氣不排除成為「大陸冷氣團」，北台灣一連冷3天，最低溫剩11度，且一連冷到下周日（19日）。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天東北風轉東南風，各地白天舒適微熱、日夜溫差大；西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨。各地氣溫：北部14至29度、中部14至30度、南部15至30度、東部16至27度。

各國模式預報預測，雷伊今天將增強為中度颱風，且抵達南海後將大角度迴轉，已有機率顯示有機會往台灣方向前進，5天內無侵台機率。吳德榮表示，雷伊雖增強，但未來所行經的環境不利它發展，陣亡機率滿高的。

但吳德榮強調，雷伊殘餘水氣仍會往台灣輸送，20日之後的幾天內，有可能出現大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部帶來降雨，很值得觀察。