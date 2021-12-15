全台絕無僅有的「蘋果王」餘命不多，福壽山農場證實樹齡超過50歲的「蘋果王」進入衰老期，無法預估還能存活多久。場方強調會照顧「蘋果王」終老一生，並做好萬全準備，已培植二代王儲，屆時第一代壽終正寢，將貫徹永續農業理念，讓福壽山「蘋果王」代代相傳。

福壽山農場「蘋果王」樹齡超過50歲，已進入衰老期，場方無法預估還能存活多久，強調會照顧終老一生。（王文吉攝）

福壽山農場「蘋果王」種在海拔2200公尺的場室外，結有惠、北斗、富士等43種蘋果，與一旁的梨王、桃王並稱「三大王」，堪稱台灣農業嫁接技術的奇蹟。近年「蘋果王」樹勢衰弱，枝條生長衰退，結果質量下滑，經過秋天落葉，進入冬天休眠期，更顯老態龍鍾。

福壽山農場「蘋果王」近年樹勢衰弱，枝條生長衰退，結果質量明顯下滑。（王文吉攝）

福壽山農場「蘋果王」近年樹勢衰弱，枝條生長衰退，結果質量明顯下滑。（王文吉攝）

農場資深員工表示，「蘋果王」至少50年樹齡，砧木（母株）為圓葉海棠，果實小、不好吃，但能適應台灣氣候，且植株根系旺盛，木質堅韌，為嫁接蘋果的理想品種。「蘋果王」共嫁接43個蘋果品種，1棵樹寄養這麼多品種，見證台灣農業奇蹟，也會造成母株加速老化。

福壽山農場「蘋果王」樹上結有惠、北斗、富士等43種蘋果，堪稱台灣農業嫁接技術的奇蹟。（王文吉攝）

蘋果樹一般經濟壽命50至60年左右，資深員工坦言，「蘋果王」年事已高，加上感染白紋羽病等，這幾年狀況不是很好，無法預估還能存活多久。他形容「蘋果王」像是風燭殘年，場方已做好萬全準備，將會採行永續農業理念，會好好呵護第一代「蘋果王」至壽終正寢，第二代隨即無縫接班。

員工指出，嫁接技術會產生傷口，癒合期間最怕病菌感染，因此砧木（母株）必須特別挑選最健康的樹種，否則一旦生病便難以挽救。「蘋果王儲」也是選用圓葉海棠為砧木，已嫁接10多種不同品種的蘋果，均有成活。

福壽山農場培植第二代「蘋果王」，目前王儲樹已嫁接10多種蘋果，隨時準備無縫接班。（王文吉攝）

福壽山農場「蘋果王儲」也是選用圓葉海棠為砧木，已嫁接10多品種蘋果，隨時準備無縫接班。（王文吉攝）

福壽山「蘋果王」於1971年由農業技術人員用圓葉海棠作為砧木，從嫁接2個蘋果品種，至嫁接43種，代表台灣農業技術不斷精進；蘋果王樹上有可長到1台斤的超級大蘋果「世界一」、「陸奧」，也有小如櫻桃的「圓葉海棠」，每種蘋果開出的花朵及果形也不同。