「金曲歌王」王力宏2013年與李靚蕾結婚，婚後生下2女1子，不過夫妻倆2年時間在社群網站零互動，加上去年李靚蕾發文「旅途就是終點」，被推測暗示婚姻走到盡頭，如今有知情人士透露王力宏早向身邊好友鬆口已經恢復單身，婆媳問題卡關就是原因之一。

根據《鏡週刊》報導，近來有演藝圈人士透露王力宏已經離婚的消息，不過追查消息源頭，應該就是他自己曾主動親口向身邊親友告證實此事，甚至指出王力宏與李靚蕾原本早就準備離婚，但女方當時正巧懷上第3胎，加上又有2個年幼女兒，因此離婚一事才暫時擱置，不過如今爆出「婆媳關係」成為壓垮這段婚姻的最後一根稻草，導致沒有轉圜餘地。

王力宏早期演藝工作收入皆由母親管理，不過婚後改由李靚蕾掌控，這讓一直以來打理兒子經紀事務的母親，頓時喪失掌控兒子經濟的權力，也讓婆媳之間產生嫌隙，此外傳出李靚蕾不太了解演藝圈規矩，卻又頻頻插手王力宏的演藝事業，導致曾與執行王力宏相關的工作團隊，最後都分道揚鑣，據悉這也成為兩人關係生變的原因之一。

如今疑似因為婆媳失和問題，導致夫妻婚變傳言再起，對此，王力宏經紀人表示根據自己了解，王力宏與李靚蕾兩人並沒有離婚，直接否認婚變傳言。