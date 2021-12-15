鈺創(5351)專攻利基型的DRAM IC，今年在利基型DRAM需求大增，業界DDR3面臨嚴重缺貨，也帶動鈺創業績一飛衝天，不僅在第一季就實現單季轉虧為盈，累計前三季每股也已經賺進2.31元，第四季預計會和第三季持平，產能部分，明年也預計會比今年爭取到更多產能。

鈺創主要製程為28奈米、35奈米，主要供應商為力積電，明年預計所以爭取到的產能會比今年多，目前出貨主力為DDR3，明年會拉升DDR4的比重，有機會超越DDR3。鈺創看好明年網通領域還是會為主要發展領域，在一個萬物聯網的5G時代，仍有很強的成長動能。

半導體業今年的關鍵字就是「漲價」，因應成本漲價，鈺創今年前三季已經對客戶進行調漲，客戶也多能接受，鈺創預估，第四季、明年第一季現在看到有機會持平，但確實有客戶還在談，客戶端在面臨2021年一整年的漲價和缺貨下，有觀望心態想說是否有.機會降價，且第四季到明年第一季廠商也確實有在調整，以舒緩長短料問題。至於第二季的狀況，則還要再觀察看看，因為產業的狀況隨時都在改變，像是今年的第二季末、第三季本來一度對於消費性電子景氣釋出較悲觀的訊號，但現在看來已經出現回溫，沒有當初想像的這麼糟。

鈺創以消費性電子為主力市場，今年在疫情帶動下，掀起居家辦公/遠距教學的風潮，帶動利基型 DRAM 需求大增，業界DDR3面臨嚴重缺貨，也使得價格持續調漲，讓以DDR3產品為大宗的鈺創，今年營運大豐收，早在今年第一季就已經順利結束近 5年半以來的單季營運虧損頹勢，今年前三季每季EPS分別為0.2元、0.56元、1.55元，營運動能確實是逐季明顯增強，第三季單季毛利率更逼近4成大關。

目前鈺創旗下的專精型DRAM產品規格包括SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4與LP DDR2，輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8Gb，其中的DDR2、DDR3與DDR4高容量產品皆導入2x奈米先進製程量產。鈺創的512Mb DDR2、512Mb DDR3、1Gb DDR3與2Gb DDR3已被智慧音箱、機器人等AI終端裝置的知名品牌採用。而在行動式記憶體部分，鈺創的256Mb LPDDR2產品具有低功耗與32 I/O的規格，不僅適用於4K顯示器的控制晶片，亦能整合於360度攝影機內支援高解析度的3D立體影像錄影，為使用者提供具體鮮明且身歷其境的影像。此外，鈺創對於閘道器應用，擁有完整的DDR2/DDR3/DDR4 SDRAM與SPI NAND記憶體方案，藉由通過國內外主要通訊晶片廠家平台的驗證，持續供貨給主要客戶。