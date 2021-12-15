衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男引述「Com-Cov系列研究」稱兩劑AZ對Omicron幾乎沒有保護力，打了也是白打，引發關注。他昨深夜再發文分享美國CDC最新研究數據，感染Omicron的患者近8成打過兩劑疫苗，這樣有沒有相信「兩劑AZ對Omicron保護力=0」了。

對此，中央流行疫情指揮中心則說，目前全球主流意見中尚未看到這樣的說法，大多是認為面對變異株，現有疫苗的保護力恐降低。

沈政男昨在臉書發文表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的最新數據，43人感染Omicron，79％打過兩劑疫苗，其中已打完第三劑的人也不少。對比美國的疫苗覆蓋率，這樣有沒有相信「兩劑AZ對Omicron保護力=0」了？

沈政男分享，南非初步研究「兩劑BNT對於Omicron重症仍有七成的預防率」，可見兩劑AZ對Omicron可能也有重症預防率，但要注意的是，疫苗保護力不等於重症預防率，越來越多人認為重症預防率和T細胞免異有關，而AZ在這方面還算是有些用。

沈政男也說，許多人認為Omicron多導致輕症，所以沒關係，但南非疫苗專家也已經說了「南非Omicron感染者，72％先前都曾受過感染，而這可以解釋為何重症率如此低。」換句話說，若Omicron降臨在沒被感染過的族群身上，會造成怎樣的重症率，目前仍是問號。

沈政男坦言，打過疫苗的人，是否能如同先前染疫過的人那樣，可以預防重症，目前看來是有這個可能的，但預防率多大，仍待研究。另莫德納的首席專家也說道「不要以為Omicron都是輕症，南非因為Omicron住院的人當中，住在加護病房的比例與Delta一樣」。

沈政男認為Omicron和Delta可能會並存一段時間，並導致同一人重複感染，而「7+7」專案昨正式開跑，接下來的觀察重點就在於，能否將後7天的病毒完全偵測出來，若沒辦法，那些人回家與家人同住後，所謂的「兩劑疫苗」門檻就會形同虛設，因為Omicron的突破感染率高得驚人。

沈政男透露，不少民眾很關心第三劑疫苗的施打時程，而指揮中心如果沒有把握，建議可以去問看看Com-Cov團隊，不要自己在那邊閉門造車。英國已經決定在年底前為所有人打第三劑疫苗，而這個決定意味什麼，大家就自己去想吧！

針對打兩劑AZ對Omicron保護力等於零的說法，指揮官陳時中說，在全球的主流意見中，還沒有看到有人認為對抗新冠變異株，打疫苗會使保護力變成零的說法，目前的共識多是疫苗保護力會降低，而及早打第三劑則可增加保護力，但最重要的還是要把個人防護給做好。