台電萬隆變電所12日發生爆炸，導致雙北30.5萬戶停電，內部知情爆料，導致周日爆炸事故的5號變壓器11月就曾發生故障，但遭台電否認。清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸昨出示台電上個月檢修紀錄，表示5號變壓器上月曾急停36小時候，且絕緣油在10天內送檢7次，認為台電沒有說實話，並希望台電公布相關紀錄，「誠實才是上策」。

萬隆變電所12日發生爆炸，台電表示起火、爆炸原因是5號變壓器的絕緣油燃燒，產生大量濃煙，導致匯流排跳脫，才會引發大規模停電。

但葉宗洸昨（14）日於個人臉書指出，5號變壓器11月就曾出包，12月12日終於崩潰，他拿出檢修紀錄說，11月24日凌晨5號變壓器急停36小時，「這期間到底維修了什麼？」11月25日該變壓器重新上線後，絕緣油又在10天內送檢7次，一年只要做一次的檢驗，「為何如此頻繁送檢？」

葉宗洸說，北部缺電嚴重，台電頻繁以降壓供電來因應，此舉不只會對用電端造成影響，對供電端也會衝擊，5號變壓器就是一個受害者，「那麼，全台還有多少變電所是這樣的未爆彈？」他希望台電公布10月及11月的降壓供電紀錄，及12月12日當天事故前後的發電機組故障與降載情況，「終究，誠實才是上策。」

同時葉宗洸也建議，應該要徹底檢修5號變壓器，且在萬隆變電所爆炸後，中和高壓電塔也跟著起火，台電稱是因為電流過大導致，「但兩地之間的饋線為什麼沒跳脫保護？保護電驛怎麼了？」這也需一併檢查了解。