1218公投將在12月18日舉行投票，已進入最後倒數，不少政治人物也投入宣講。其中無黨籍立委高金素梅也展開「公投小戰車宣講」活動，昨(14日)她在臉書曝光12日到屏東衝刺公投的影片，更提到自己在公投小戰車上拿麥克風站了10小時，雖然腰已開始酸痛，但看到族人同胞熱烈的回應，令她心情非常愉快。

高金素梅在該段影片中談到，跑8個鄉真的很不容易，反正我也習慣，選舉也這樣，在車上睡覺啊，這個小戰車就好像她的家、她的床，隨時可以睡，「所以大家不要擔心我，加油，拚到最後一刻」。

高金素梅也說，原住民地區從山走到海真的很不容易，但是自己一點都不覺得累，只要18日能夠讓500萬人走出來，哪一個偏遠地區都要去，所以大都會地區的沒有任何政黨色彩朋友們不要忘記一定要出來投票，500萬票不容易，每一個人一定要催票，「我再累，從山走到海，從海走到大都市，一點都不辛苦，為了下一代一定要加油！」

另外，高金素梅在臉書提到，公投前的最後一個星期天，回到屏東原鄉衝公投，從清晨7點到傍晚5點，從來義鄉、春日鄉、獅子鄉、泰武鄉，公投小戰車上拿麥克風站了10小時，雖然腰已開始酸痛，但心情非常愉快，「看到族人同胞熱烈的回應，大家都已知道『四個都同意 台灣更美麗』」。

而高金素梅宣講公投四個同意時，一路上都有不少民眾熱情向她揮手致意，還有不少網友也在她的臉書貼文留言，「好溫暖的委員，加油」、「您的為民，讓我很感動」、「辛苦了」、「真的好用心、好有心」、「親民滲透力強，有心用心做事，未來明日之星」。