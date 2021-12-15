波羅的海綜合指數（BDI）近來持續下跌，不過，四維航(5608)認為，BDI下滑主要受到冬季奧運影響，預期冬奧結束及過年後需求會回復，2022年各國動用財政政策興建基礎建設刺激經濟，對原物料需求會回升，有助於明年散裝航運景氣。

今年全球航運景氣大好，加上處分舊船獲利620萬美元，四維航前三季營收36.71億元，年增88.81％，毛利率41.58％，稅後淨利13.76億元，比去年同期轉虧為盈，每股盈餘4.93元。

四維航船隊規模達35艘，包括27艘Handysize、4艘supermax、3艘巴拿馬極限、1艘客輪，平均船齡約9年。對於今年購船計畫，公司指出，還在評估當中，主要因為需要考慮資金及未來市場需求，且現在造船價較高，除了環保法規外，還要考慮未來改船跟買新船的成本。

該公司轉投資綠舞觀光飯店，去年受疫情影響，國人無法出國，帶動國旅需求大增，去年營業狀況不錯，今年一度面臨三級警戒衝擊，但9月起已經逐步恢復，今年基期低，2022年營收將回到成長軌道。