櫃檯買賣中心審議通過寶緯公司(4558)上櫃案；VHQ-KY公司(4803)上櫃有價證券自110年12月16日起停止櫃檯買賣。

寶緯公司主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹(勳)霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合作金庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元；寶緯公司109年營業收入為13.96億元，稅後盈餘為8944萬元，每股盈餘為2.02元；110年前3季營業收入為15.53億元，稅後盈餘為1億4410萬2000元，每股盈餘為3.26元。

櫃買中心指出，VHQ-KY公司未依主管機關通知期限更正並重行公告110年第3季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第5款之情事，爰依規定公告自110年12月16日起停止VHQ-KY公司之有價證券在證券商營業處所買賣；該公司前已因110年第3季財務報告顯示其淨值為負數，櫃買中心業依規定公告其有價證券自110年12月27日起終止櫃檯買賣。