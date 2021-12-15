在雙北生活，租屋是筆很大的開銷，月租破萬元是基本，最近一名網友分享新北三重一間16坪公寓正在招租，月租9000元低於市場行情，但屋內慘況卻把網友嚇傻，直呼「這鬼屋吧？」、「倒貼9000元我都不敢住」。

木板隔間加上破舊的牆壁，讓網友直呼像鬼屋。(翻攝自PTT)

招租的三重公寓有兩房一廳一衛及陽台，約16坪，月租9000元，網友13日在PTT貼出屋內照片後問大家，「頗有復古情調，如何，划算嗎？有沒有新北公寓1萬元有找的八卦？」

浴室還是超老舊的磁磚浴缸。(翻攝自PTT)

從照片上可以看到，整間公寓非常陰暗，牆壁上都壁癌，隔間都是老舊的木板隔間，連浴室也是阿嬤時代的磁磚浴缸，把網友嚇壞，紛紛留言：「鬼屋嗎」、「這風水住了窮酸就算了，連健康都差」、「台北人也太可憐了吧」、「那廁所我快吐了，倒貼9000我都不敢住」、「這真的沒有鬼嗎」、「可以拍鬼片」、「好像我小時候住的房子」、「屋齡40年以上無誤，沒重新裝潢過5000我也不租」。

牆壁斑駁發黑，似乎已多年未整理過。(翻攝自PTT)

但也有網友表示，「壁紙貼一貼轉租現賺」、「如果簽20年約可以租阿」、「花點小錢整理很划算，會嫌的一定是住豪宅」、「弄一弄租16000元，隨便也租出去」。