昨天晚上湖人隊內部傳出驚人消息，據《Bleacher Report》知名NBA記者費斯徹(Jake Fischer)報導，湖人三巨頭並沒有達到預期效果，湖人已在內部討論過關於交易韋斯布魯克(Russell Westbrook)的事情，另外據記者伊文(Evan Massey)透露，他們還和兩支球隊有過初步討論。

The Lakers have held internal discussions on trade scenarios for Russell Westbrook, although it remains unlikely. Via @JakeLFischer pic.twitter.com/nVJp7McsQQ — NBA Retweet (@RTNBA) December 14, 2021

費斯徹說：「詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)和韋斯布魯克三人组合沒達到湖人的期望，消息人士透露，湖人已經就交易韋斯布魯克進行過內部討論，但實際上要把他和剩餘的9100萬合約一起送走似乎不太可能！」

Per source to @HoopAnalysisNet, not only have the #Lakers had "internal discussions" about trading Russell Westbrook as others have reported, they have had preliminary discussions with two teams about a potential trade. Nothing serious yet, however. — Evan Massey (@massey_evan) December 14, 2021

此外NBA記者伊文在今天稍早補充說：「湖人不只是進行了『內部討論』，他們其實已經和兩支球隊進行了初步的討論，但目前還沒有進行到非常認真的階段。」由此可見他們是有認真探討韋斯布魯克離開可能性，當然有哪些球隊要他，而他們需要換來何者也是個大問題。

對此《CBS sports》NBA記者(Sam Quinn)發表看法，他說：「湖人為得到韋斯布魯克已放棄太多，我認為除非能交易得到班西蒙斯(Ben Simmons)，否則交易他並沒太大意義，他們已無法找回失去的防守和陣容深度，應該想著如何能圍繞韋斯布魯克打造出更好的球隊！」

The Lakers gave up so much to get Russell Westbrook, both in the deal itself and through the way they managed free agency afterward, that I don't think there'd be much point in trading him for anything but Ben Simmons. They can't get back the defense and depth they've lost. — Sam Quinn (@SamQuinnCBS) December 14, 2021

消息出來後網友也對此評論，不少人認為交易戴維斯較適合，要送走韋斯布魯克可能性太低，本季戴維斯表現令外界失望，雖然數據不差，但外線命中率下滑，關鍵時刻無法挺身而出，易受傷體質讓他打起來綁手綁腳，前陣子更傳出他下場常喊累的消息，或許湖人該重新審視交易目標。

PTT上部份網友表示：「我覺得戴維斯也要考慮一下，有夠爛」、「應該交易那個關鍵時刻不能得分的吧」、「你們家玻璃神獸問題比較大吧，每次比賽都那個死樣子」、「韋斯布魯克不太可能丟的掉啦，討論個屁啊，湖人又沒籤」、「放煙霧彈，其實在談戴維斯交易，高明」。