立法院14日三讀通過公司法部分條文修正案，准許公司在一定條件下可採召開全視訊股東會。金管會表示，將在明年首季完成平台建置、公布配套子法，但對於議案易生爭議的公開發行公司，將審慎考量能否召開視訊股東會，目前研議仍會訂定一定資格條件規範。

證期局副局長蔡麗玲表示，法規面上將參考國外制度、疫情期間實施視訊輔助股東會經驗及股東會實務作業，修正「公開發行股票公司股務處理準則」及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，預計明年3月底前正式公告上路。

至於視訊股東會平台方面，金管會已督導集保結算所建置，預計明年2月完成、3月進行相關測試及說明宣導，預計4月正式上線，在明年股東會旺季前對外提供給公發公司進行視訊股東會使用。

金管會今年因應疫情三級警戒，允許符合條件的公發公司可採實體配合視訊輔助方式召開股東常會，其中涉及董監改選、解任議案及候選人超過應選席次等狀況的公司並不適用。蔡麗玲坦言，對於議案較容易產生爭議的公司，將審慎考慮是否准採視訊方式召開股東會。

蔡麗玲表示，目前正參考國內實務及國外作法研議相關辦法中，傾向對具「特殊狀況」，可舉行視訊股東會的公司資格訂定一定規範，確定後對外預告徵詢外界意見。針對可能的網路斷線引發爭議、散戶數位設備落差等，亦會一併考量、並參照國外作法擬定配套措施。