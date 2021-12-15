行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題畫面遭到切換，只剩下聲音；據《路透》報導，因為唐鳳使用圖表引起美官員「驚愕」，被白宮要求剪掉。美國國務院昨澄清，這是個「無心之過」。外交部發言人歐江安也表示，峰會控制中心出現技術問題。前主播、國民黨立委補選候選人顏寬恒發言人白喬茵昨(14日)對此在臉書質疑，「有沒有可能最後，我們國人把吃萊豬視為日常之後，什麼平等的國際貿易組織通通換不到？」

白宮國安會否認《路透》的報導內容，國務院也表示，是螢幕共享的「混亂」導致畫面被卡，這是個「無心之過」。歐江安說，美方說明這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用。台美雙方已就該技術問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好，美方已經在會後於峰會官網公布唐鳳發言的完整影片。

不過，白喬茵指出，民主的基石是尊重，請問美國尊重台灣了嗎？美國國務院說這是「無心之過」，台灣外交部馬上跟進說這是「技術問題」；她更質疑，「不是萊豬也快吃了、武器也買了嗎？不是說參加全球民主峰會有多驕傲嗎？不是把美國視為關係友好的最大靠山嗎？」

白喬茵說，「結果只靠一張圖，就馬上把執政黨脆弱不堪的大內宣打回原形。有沒有可能最後，我們國人把吃萊豬視為日常之後，什麼平等的國際貿易組織通通換不到？」最後，她更在文末寫下「全球民主峰會公然示範不民主」。