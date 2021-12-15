小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）14日與台積電董事長劉德音相見歡，據業界傳言，英特爾此行希望能夠在未來2～3年爭取到更多台積電先進製程晶圓代工產能，且涵蓋製程包括7奈米及6奈米、5奈米及4奈米、以及3奈米等，而台積電則希望英特爾在3奈米部份可以「先付訂金」。法人預期英特爾可望在1～2年內成為台積電前三大客戶之一。

【1】強勢回應英特爾要３奈米專線 台積電：先付訂金

設備業界消息指出，英特爾希望爭取到未來2～3年更多台積電先進製程產能，涵蓋製程包括7奈米及優化後的6奈米、5奈米及優化後的4奈米、以及3奈米等。其中在3奈米部份，英特爾希望能跟蘋果一樣，由台積電設立專線來代工生產英特爾的CPU及GPU。

【2】瑞鼎27日申購 承銷價308元

友達與佳世達轉投資的顯示器驅動IC廠瑞鼎（3592）擬於17日起辦理IPO競拍、27日起公開申購，競拍底價與承銷價分別訂為275元與308元，與14日興櫃均價558.81元相較，抽中一張價差高達25萬，有望挑戰今年興櫃股掛牌最大價差。

【3】22家券商前11月 賺近800億元

受惠台股高檔行情，證券商業績大放異彩，22家主要證券商業績報喜，累計前11月獲利近800億元，尤以富邦、福邦（6026）、玉山、元大等八家累計每股稅後盈餘（EPS）超過3元，另有十家券商高於2元。12月下半月持續集團及法人作帳行情，證券商全年累計業績有望再攀升。

【4】當沖降稅再延3年 券商大利多

當沖證交稅稅率減半優惠年底到期，立法院朝野黨團14日協商證交稅條例修正草案達成共識，決定按照行政院版本，將優惠延長三年，實施至2024年12月31日，稅率維持千分之1.5，力拚17日院會完成三讀。

【5】生產者物價指數10年新高 Fed升息壓力爆棚

美國聯準會（Fed）周二召開今年最後一次決策會議，美國勞工部公布11月生產者物價指數（PPI）年增9.6％，續創2010年統計以來新高，顯示通膨壓力有增無減，恐增加Fed寬鬆措施加速退場與提前升息的壓力。