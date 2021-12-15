媒體人周玉蔻昨（14）日在臉書貼出截圖，指有「在地人」稱顏清標擔任台中議會議長期間，曾發生菲籍女看護詭異命案。對此，顏寬恒昨下午受訪時說明案情，並回擊嗆「台灣是沒法律嗎？道聽塗說黑白講」，若要爆料衝著他來就好，不要傷害兩位老人家。

顏寬恒昨下午受訪時表示，民國86年奶奶第四度中風，生活不能自理，當時爺爺也60幾歲了，而外傭到台灣兩星期，就因小孩、思鄉問題導致精神障礙，持刀砍傷服務處一名女員工，該女員工就醫包紮後回來找不到外傭，才發她在房間輕生了，並留遺書稱「在台灣迷失了。」

顏寬恒強調，該案很明確是精神上的不穩定輕生事件，現在卻因選舉到了，電視上的阿貓阿狗隨便講也不查證，自己說明後，也不更正、不下架道歉，用說故事的方式來對他進行政治操作，「新聞暴力沒關係，對我就好，對其他人不只不厚道，也會讓人看不起。」

顏寬恒也批，爆料者惡意炒作，「什麼被姦殺、內臟被掏空，台灣是沒法律沒司法嗎？道聽塗說黑白講」，不懂爆料者是什麼心態。

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