2021年即將進入尾聲，但有網友發文哭訴，他在年前被資遣，理由竟是因為老闆認為他「沒有剛進公司時的拚勁」，讓他相當無奈，對此有網友提醒，拚勁無法作為資遣的理由，可以向勞工局申訴。

一名網友在PTT八卦板發文哭訴，前天（13日）老闆告知他只要做到這個月底就好，理由竟是因為老板認為他「沒有剛進公司時的拚勁」，讓他相當難過。

該名網友表示，人生第一次被資遣讓他深受打擊，連整理須交接的東西都沒有動力，無奈發文詢問網友，應該如何調適被資遣的心情，以及離職前有沒有需要注意的事項。

對此，不少網友留言建議，「不要自願離職，記得領錢」、「注意資遣費有沒有拿夠，加班費跟薪水拿好拿滿」、「簽任何東西前一定要仔細閱讀」、「提衝勁這種模糊的東西，這公司不要待也比較好」、「有給資遣費還不錯，當作休假吧」、「被資遣是更好的開始，相信我」。

也有網友提醒，拚勁不能做為資遣的理由，可以向勞工局申訴，「沒當初進公司那種拚勁是無法作為資遣理由的，看你要不要提申訴」、「可資遣的理由，勞基法寫得很清楚，拚勁不是理由」、「記得要拿非自願離職證明，可以申請失業補助」。