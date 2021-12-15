新北市長侯友宜13日晚間在臉書針對公投議題發表長文，除了引起各界關注、討論外，藍營內部也對該文傳出不同聲音，希望侯友宜能夠更直接一點的說清楚。不過除了國民黨副主席連勝文認同侯友宜說法外，國民黨立委賴士葆今（15）日也在臉書發文，說公投案本來都有理性探討的空間，「很遺憾的因為執政的民進黨硬把它打成政黨對決來進行他的政權保衛戰」。

侯友宜民調高、是藍營大將，近日因一直未針對公投表態而傳出遭自家人圍剿，13日晚間他終於在臉書發文，說公投應該從專業、理性、科學出發，大家好好論辯、冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，不應被任何其他人所匡限，「曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？」

雖然部分人士認為侯友宜的說法不夠直接，不算對公投進行表態，但連勝文昨日出席活動時，就表示公投議題本就與民生有關，且這次還有食品安全的內容，更是對所有人都會造成影響，但民進黨理虧又說不過人，最後操作成藍綠對決，藉此挑起社會衝突，弄得跟選舉一樣，已經違背公投的意義。

賴士葆也在臉書說，四大公投案本來都有理性探討的空間，是科學驗證的問題，但很遺憾的是，因為執政的民進黨硬把它打成政黨對決，來進行他的政權保衛戰，指出包括「硬抬出美國來恐嚇台灣人民」、「違反公投法，硬拗行政院是反方而盜用國家資源進行動員，且採取全面性的行政不中立」、「硬要中選會在公報說明公投結果實質無效」等，痛斥「這些舉動是執政黨赤裸裸的用一黨之私來剝奪人民複決政府政策的權利」，因此呼籲選民要在12月18日出來投票，並蓋上四個都同意，「給這個惡霸的政府一個教訓！」