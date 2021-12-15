一名網友近日在家中發現一隻長相特別的怪蟲，牠擁有蒼蠅眼、蟑螂腳、蜻蜓翅膀與蚊子的嘴巴。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友近日在家中發現一隻詭異怪蟲，牠有蒼蠅眼、蟑螂腳、蜻蜓翅膀與蚊子嘴巴，引起網友討論，不少人看了大呼，這是胡亂交配後生下來的嗎？對此，內行人則解答說，這隻綠眼怪蟲其實是食蟲虻，是很凶猛的蟲類，成年後會攻擊蒼蠅、甲蟲、蝴蝶、飛蛾與蜘蛛等昆蟲。

一名男網友昨在臉書分享幾張照片說，前幾天在家中發現一個神奇小蟲，原以為是蚊子，但仔細看卻發現不太像。從畫面中可見，這隻怪蟲有兩顆巨大的眼睛，綠色中帶點橘紅色，與蒼蠅眼有幾分相像，但腳的部分卻和蒼蠅不同，呈現淺咖啡色，且比較粗度，看起來有點像是蟑螂腳。

男網友好奇地問，這個有著蟑螂腳、蒼蠅眼的巨人蚊子到底是什麼東西？會是蜻蜓嗎？貼文引起網友熱烈討論，「這是什麼迷幻眼睛」、「那對眼睛感覺超ㄎㄧㄤ（網路用語：瘋癲、神智不清）的」、「這隻是隊長，才有戴面具」、「進擊的蒼蠅」。

不少網友也瘋狂推測，這隻怪蟲的來歷，有人認為就長相來看，牠實在很像是「蒼蠅跟蚊子的合體」感覺可以叫作「蒼蚊」；也有人看了怪蟲的腳以後說，牠感覺像是蒼蠅和蟑螂雜交以後生下來的孩子。

對此，內行網友則解開真相說，這隻怪蟲其實是「食蟲虻！」據了解，食蟲虻特徵是有著粗壯的腿，且兩顆大大的複眼中間有3個單眼，臉部濃密的鬃毛可保護頭部。而食蟲虻成年後很凶猛，會去攻擊蒼蠅、甲蟲、蝴蝶、飛蛾、蜜蜂、螞蟻、蝗蟲與蜘蛛等其他的昆蟲。而原PO看完也驚訝地說，他住在台東這麼久，還是第一次看到這種蟲。