國軍紀律甚嚴，卻傳出陸軍一名上尉盜刻旅長官印，潛入長官辦公室在自己的公文批「可」，東窗事發後，該名上尉除了遭撤職，還被新竹地院依行使偽照文書罪，判刑1年4月，另需支付國庫20萬元。

據了解，現年40歲的賴男上尉，在陸軍步兵第206旅後勤科擔任彈藥官，為避免自己的公文逾期，早在林姓旅長2018年前到任時，就到文具行盜刻1枚「步兵206旅旅長」官印，再潛入參謀主任與後勤科長的辦公室偷蓋旅長官印，甚至在自己上呈的公文批「可」。

據「自由時報」報導，賴姓上尉的誇張行徑不止如此，數次未經後勤官、後勤科科長、參謀主任等人同意或授權，私自前往他們的辦公室事，冒用名義在公文上蓋上用職官章與盜刻的旅長官章，批示完後就拿給文卷室歸檔，前後共有7件偽照文書，文卷室文書官查覺有異，通報新竹憲兵隊才破獲賴男的偽照文書案。

法官審酌賴男身為上尉，為圖方便偽造公文書，未能恪守法令，審理後依犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年4月，因賴男始終坦承犯行，犯後態度良好，且犯後遭軍方撤職處分，已經付出相當代價，因此給予緩刑3年，另需向公庫支付20萬元。