王力宏傳出與老婆李靚蕾8年婚姻走向盡頭，甚至已經辦妥離婚手續，據悉兩人5年前就想離婚，只是當時李靚蕾懷上第三胎，便將離婚一事暫時擱置，也讓人聯想起她2020年曾PO文「旅途就是終點」，似乎早暗示婚姻已經出了問題。

王力宏和李靚蕾結婚8年，育有2女1子，夫妻倆不時在網站上放閃曬恩愛，不過有網友指出王力宏IG上最後一次和李靚蕾的合照，是2019年情人節與愛妻甜蜜坐在樹上，此後就不曾看到兩人同框或其他親密互動，至於李靚蕾IG中最後一次看到王力宏身影，是在2019年6月曬出老公和小孩合照，更大讚是她心目中最慈愛的「筋肉人爸爸」，之後就再也沒有看到王力宏身影。

李靚蕾2020年10月發文寫著「旅途就是終點」，由於提到「終點」2字敏感字眼，讓網友推測兩人婚姻是否已經亮起紅燈，不過當時有不少粉絲駁斥王力宏婚變一說，指出李靚蕾發布的動態，都能看到王力宏點讚，根本沒有零互動一說，王力宏經紀人也澄清：「IG他們也有互動也有點讚的」，反駁婚變一事。

不過據悉兩人離婚關鍵，主要是李靚蕾不太懂演藝圈流程，卻頻頻插手王力宏的事業，導致曾與執行王力宏相關的工作團隊，最後都分道揚鑣，此外，婚後接手原本由王力宏母親掌控的經紀事務，讓婆媳之間產生嫌隙，也成為壓垮這段婚姻的最後一根稻草。